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«Милан» обыграл «Аталанту» и завоевал серебряные медали чемпионата Италии

«Милан» обыграл «Аталанту» и завоевал серебряные медали чемпионата Италии
Алексей Ласнов
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В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 2:0.

На 43-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Франк Кессье, реализовавший пенальти, назначенный за нарушение на Тео Эрнандесе. Кессье удался отличный удар низом с «точки» под левую штангу. В добавленное время Кессье оформил дубль, снова отличившись с пенальти. Перед этим был удалён полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 87-й минуте, заменив Ремо Фройлера.

«Милан» набрал 79 очков и завоевал серебряные медали чемпионата Италии. «Аталанта» (78) заняла третье место.

Италия - Серия А. 38-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 2
Милан
Милан
0:1 Кессье – 43' (пен)   0:2 Кессье – 90+3' (пен)
Удаления: де Рон – 90+2' / нет
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