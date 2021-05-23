«Милан» обыграл «Аталанту» и завоевал серебряные медали чемпионата Италии

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 2:0.

На 43-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Франк Кессье, реализовавший пенальти, назначенный за нарушение на Тео Эрнандесе. Кессье удался отличный удар низом с «точки» под левую штангу. В добавленное время Кессье оформил дубль, снова отличившись с пенальти. Перед этим был удалён полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 87-й минуте, заменив Ремо Фройлера.

«Милан» набрал 79 очков и завоевал серебряные медали чемпионата Италии. «Аталанта» (78) заняла третье место.