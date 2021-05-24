Алексей Миранчук вместе с «Аталантой» завоевал бронзу Серии А
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Российский полузащитник Алексей Миранчук в составе «Аталанты» завоевал бронзовые медали итальянской Серии А сезона-2020/2021. В матче заключительного, 38-го, тура чемпионата бергамаски проиграли «Милану» (0:2).
На 43-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Франк Кессье, реализовавший пенальти, назначенный за нарушение на Тео Эрнандесе. В добавленное время Кессье оформил дубль, снова отличившись с пенальти. Перед этим был удалён полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон.
Таким образом, «Милан» набрал 79 очков и завоевал серебряные медали чемпионата Италии. «Аталанта» (78) заняла третье место по итогам сезона.
25-летний Миранчук в нынешнем сезоне провёл 25 матчей в Серии А, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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