Роберт Левандовски — обладатель Золотой бутсы Европы сезона-2020/2021
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски завоевал Золотую бутсу Европы сезона-2020/2021, став лучшим бомбардиром национальных чемпионатов, которые входят в состав УЕФА.
В 29 матчах немецкой Бундеслиги польский нападающий забил 41 гол и отдал 7 результативных передач.
Топ-10 лучших бомбардиров европейских чемпионатов выглядит следующим образом:
- Роберт Левандовски («Бавария») — 41 гол;
- Лионель Месси («Барселона») — 30 голов;
- Криштиану Роналду («Ювентус») — 29 голов;
- Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт) — 28 голов;
- Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд") — 27 голов;
- Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — 26 голов;
- Ромелу Лукаку («Интер») — 24 гола;
- Жерар Морено («Вильярреал») — 23 гола;
- Карим Бензема («Реал») — 23 гола;
- Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — 23 гола.
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