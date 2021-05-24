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Роберт Левандовски — обладатель Золотой бутсы Европы сезона-2020/2021

Роберт Левандовски — обладатель Золотой бутсы Европы сезона-2020/2021
Максим Хрущ
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски завоевал Золотую бутсу Европы сезона-2020/2021, став лучшим бомбардиром национальных чемпионатов, которые входят в состав УЕФА.

В 29 матчах немецкой Бундеслиги польский нападающий забил 41 гол и отдал 7 результативных передач.

Топ-10 лучших бомбардиров европейских чемпионатов выглядит следующим образом:

  1. Роберт Левандовски («Бавария») — 41 гол;
  2. Лионель Месси («Барселона») — 30 голов;
  3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 29 голов;
  4. Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт) — 28 голов;
  5. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд") — 27 голов;
  6. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — 26 голов;
  7. Ромелу Лукаку («Интер») — 24 гола;
  8. Жерар Морено («Вильярреал») — 23 гола;
  9. Карим Бензема («Реал») — 23 гола;
  10. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — 23 гола.
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