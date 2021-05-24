Суарес останется в «Атлетико» на следующий сезон

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес сообщил, что продолжит выступать за мадридский клуб и в следующем сезоне.

«Останусь ли я здесь на следующий сезон? Да, конечно», — цитирует футболиста Movistar.

Уругваец перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» в сентябре 2020 года после того, как главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил Луису, что не рассчитывает на него. В первом сезоне с «Атлетико» Суарес стал чемпионом Испании. Контракт 34-летнего Суареса с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года.

Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.