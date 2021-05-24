М. Бауэр: не думаю, что Бердыев произносил больше пяти предложений в разговоре со мной

Защитник «Уфы» Мориц Бауэр, арендованный у «Сток Сити», рассказал об опыте работы с наставником Курбаном Бердыевым в «Рубине».



«Работа под руководством Бердыева была очень тихой. Я не думаю, что он произносил больше пяти предложений в разговоре со мной. Было доверие, уверенность. Я много говорил с его ассистентом, который знал немецкий. Хочу отметить его консерватизм и концентрирование на деталях. Я думаю, что моя игра под его руководством сильно улучшилась. И языком жестов нам не приходилось много общаться с ним.



До перехода в „Рубин“ я знал лишь, что он был очень известным человеком в Казани. Мой переход в «Рубин» был довольно успешным. Я просто знал его в лицо», — приводит слова Бауэра «Реальное время».

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