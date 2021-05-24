Джордан Хендерсон: футболки игроков «Лидса» были проявлением неуважения
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, как отреагировал на акцию футболистов «Лидс Юнайтед» перед матчем 32-го тура английской Премьер-лиги с мерсисайдцами (1:1). Игроки команды Марсело Бьельсы вышли на предматчевую разминку в футболках с логотипом Лиги чемпионов УЕФА и надписями: «Заслужите это» на лицевой стороне и «Футбол для болельщиков» на спине.
Так футболисты «Лидса» отреагировали на решение «Ливерпуля» стать одним из 12 клубов-основателей Европейской Суперлиги. Позднее мерсисайдцы объявили о выходе из проекта.
«Эти футболки были проявлением неуважения. Игроки ничего не сделали. Мы этого не хотели», — приводит слова Хендерсона New York Times.
Видео разминки футболистов «Лидс Юнайтед» в футболках с логотипом Лиги чемпионов:
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