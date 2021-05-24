«Тоттенхэм Хотспур» представил домашнюю форму на сезон-2021/2022

«Тоттенхэм Хотспур» представил новый домашний комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2021/2022.



Экипировка выполнена в традиционных для клуба белом и синем цветах. Техническим спонсором английской команды является американская фирма Nike.

Фото можно посмотреть на странице «Тоттенхэм Хотспур» в «Твиттере».

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 62 очка и занял седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2020/2021. Таким образом, «шпоры» смогут выступить в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (86). В тройку лидеров английской Премьер-лиги по итогам сезона вошли «Манчестер Юнайтед» (74) и «Ливерпуль» (69).