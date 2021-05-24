«Тоттенхэм Хотспур» представил домашнюю форму на сезон-2021/2022
Поделиться
«Тоттенхэм Хотспур» представил новый домашний комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2021/2022.
Экипировка выполнена в традиционных для клуба белом и синем цветах. Техническим спонсором английской команды является американская фирма Nike.
Фото можно посмотреть на странице «Тоттенхэм Хотспур» в «Твиттере».
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 62 очка и занял седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2020/2021. Таким образом, «шпоры» смогут выступить в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (86). В тройку лидеров английской Премьер-лиги по итогам сезона вошли «Манчестер Юнайтед» (74) и «Ливерпуль» (69).
Комментарии
Рекомендуем вам
- 24 мая 2021
-
11:38
-
11:38
-
11:09
-
11:04
-
10:56
-
10:55
-
10:48
-
10:28
-
10:24
-
10:21
-
10:09
-
09:59
-
09:40
-
09:35
-
09:23
-
08:42
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
07:48
-
07:32
-
07:18
-
06:26
-
06:06
-
05:16
-
04:56
-
04:41
-
04:10
-
02:12
-
01:39
-
01:01
-
00:48
-
00:46
-
00:26
-
00:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам