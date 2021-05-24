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Сорокин объяснил решение привезти кубок чемпионата Европы в Москву

Сорокин объяснил решение привезти кубок чемпионата Европы в Москву
Павел Левкович
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Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин объяснил решение привезти кубок Анри Делоне, который вручается победителю чемпионата Европы, в Москву.

«Москва, как столица, станет транспортным хабом, тут будут мероприятия: фан-зона и прочее-прочее. Мы не могли не обратиться к УЕФА с просьбой хотя бы на день дать кубку заехать в столицу. Это очень символично, Москва была столицей чемпионата мира и отсюда шло руководство турниром. Москва принимала и много других значимых матчей. Визит кубка мне кажется логичным. Мы рады, что все пошли нам навстречу», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля.

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