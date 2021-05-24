Серхио Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020

Опубликована заявка сборной Испании на предстоящий чемпионат Европы. В список национальной команды, появившийся на странице сборной Испании в «Твиттере», не попал защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос.
Заявка сборной Испания:
вратари — Унаи Симон («Атлетик»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»);
защитники — Хосе Гайя («Валенсия»), Жорди Альба («Барселона»), Пау Торрес («Вильярреал»), Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (оба — «Манчестер Сити»), Диего Льоренте («Лидс Юнайтед»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Маркос Льоренте («Атлетико»);
полузащитники — Серхио Бускетс, Педри (оба — «Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Коке («Атлетико»), Фабиан Руис («Наполи»);
нападающие — Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад») Жерар Морено («Вильярреал»), Альваро Мората («Ювентус»), Ферран Торрес («Манчестер Сити»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Пабло Сарабия («ПСЖ»).
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