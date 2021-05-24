Дзюба: стараюсь подзагореть, чтобы быть похожим на Лукаку

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба подшутил над партнёром по национальной команде, защитником ЦСКА Игорем Дивеевым, сравнившим его с форвардом «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.



«Всячески стараюсь подзагореть, чтобы быть похожим. Всё для Игоря делаю, чтобы он подумал, что я Лукаку. Полностью на этом сфокусировался, чтобы Дивеев думал, что он рядом с Лукаку.



Я говорил, что нужно сплотиться прямо перед чемпионатом мира, а сейчас ещё время есть. Форма поменялась, это видно, но нет такого негатива, как тогда. Всё будет зависеть от результатов. У нас люди так относятся к футболу и футболистам, что всегда чем-то недовольны. Мы готовимся, и знаем к чему. Сюда приехали пахать, два дня были тяжёлые. Поскорее бы этот период закончился и мы вернулись в Москву.



Молодые не подходят за советами, уже все взрослые. Какими-то вещами обмениваемся, но прям такого чего-то нет. Они видят, что тут хорошая атмосфера и нет дедовщины. Тут всё с приколами и подколами, но это в любой команде и мужском коллективе есть. Все через это проходят. В молодых ничего не удивило», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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