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Прядкин рассказал о ходе судейской реформы РПЛ

Прядкин рассказал о ходе судейской реформы РПЛ
Павел Левкович
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о судейской реформе.

«Цифры, которые нам показали, затраты, которые идут на VAR и всё остальное, — серьёзные. Клубы попросили единогласно: давайте привлечём рабочую группу из клубов, в неё вошли финансовые директора, и коммерческий директор РПЛ возглавит эту группу. Со стороны РФС возглавит группу Замятин. До 20 июня они соберутся либо в зуме, либо в режиме очном, чтобы рассмотреть все варианты и предложения судейской реформы. Дальше оно будет принято. Реформа глобальная и затратная. Клубы сочли нужным ещё раз это рассмотреть и проследить, как будут расходоваться средства», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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