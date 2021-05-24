Стали известны имена ассистентов Руя Витории в «Спартаке»

Сегодня, 24 мая, стало известно, что португальский специалист Руй Витория возглавил московский «Спартак». В новый тренерский штаб красно-белых войдут также первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау.
Примечательно, что все четыре специалиста работали с Виторией в «Витории Гамарайнш», «Бенфике» и «Аль-Насре». Новый тренерский штаб уже приступил к работе. Сейчас идёт разработка детального предсезонного плана подготовки команды. Знакомство с игроками состоится в середине июня, когда футболисты выйдут из отпуска.
Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.
- 24 мая 2021
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