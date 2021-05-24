Мостовой: будь я на месте Заремы — тоже предложил бы другого специалиста «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о критике назначения Руя Витории со стороны Заремы Салиховой, жены владельца красно-белых Леонида Федуна.
«Витория не успел поработать, а его уже раскритиковали? Кто, Зарема Салихова? В совет директоров любые жёны боссов могут зайти и выйти. Но вообще-то она многие вещи правильно говорила, видно, что общается с футбольными людьми! Однако глобально Виторию и не критикуют пока, не стоит обращать на такое внимания. А у Заремы есть право на своё мнение, будь я на её месте — тоже предложил бы другого специалиста для клуба. Но решение же принимает совет директоров, так что будем наблюдать, чего добьётся Витория», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 24 мая 2021
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