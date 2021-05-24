Курбан Бердыев может возглавить «Кайрат»

Бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев может возобновить тренерскую карьеру и возглавить «Кайрат» из Алматы (Казахстан), информирует KazFootball.

Руководство «Кайрата» рассматривает кандидатуру Бердыева на случай отставки нынешнего главного тренера Алексея Шпилевского.

Стоит отметить, что на центральном матче прошлого тура чемпионата Казахстана «Астана» — «Кайрат» (1:1) Курбан Бердыев присутствовал в компании руководящих лиц «Кайрата».

Напомним, последним клубом Бердыева был «Рубин», который специалист покинул в 2019 году. Ранее Бердыев работал в таких клубах, как «Кайрат», «Кристалл», «Ростов», а также тренировал национальную команду Туркменистана. Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России (2008, 2009), а также выигрывал Кубок (сезон-2011/2012) и Суперкубок (2010, 2012) страны.