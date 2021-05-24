Федун: уверен, Руй Витория осознаёт всю ответственность в канун столетия «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал назначение португальского тренера Руя Витории в московский клуб.



«Спартак» приветствует Руя Виторию на посту нового главного тренера. Во всех клубах, где ранее работал Руй, он решал поставленные задачи. Выиграл Кубок Португалии со скромным по возможностям клубом «Витория Гимарайнш», обыграв в финале «Бенфику». Затем сам возглавил лиссабонцев и добился с ними больших успехов, потом привёл к титулам «Аль-Наср», всего Витория завоевал девять трофеев. Клуб окажет всю необходимую поддержку новому тренеру, чтобы намеченные цели были достигнуты и в «Спартаке». Уверен, что Руй и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия клуба», — цитирует Федуна ТАСС.