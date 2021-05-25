Мхитарян выразил недовольство невызовом в сборную Армении

Полузащитник римской «Ромы» Генрих Мхитарян не попал в заявку сборной Армении на ближайшие товарищеские матчи с национальными командами Хорватии и Швеции, которые запланированы на начало июня. Генрих выразил своё недоумение от невызова в сборную в социальных сетях.

«К моему удивлению, тренерский штаб сборной Армении сообщил мне, что по каким-то причинам я не был вызван на предстоящие игры. Приведённые официально причины меня не убеждают. Однако я желаю удачи нашим ребятам в предстоящих матчах», — написал Мхитарян в своём «твиттере».

Напомним, Генрих Мхитарян попал в сборную сезона итальянской Серии А по версии WhoScored, получив оценку 7,3. Звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Италии между собой поделили нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье, у обоих игроков оценка 7,6.