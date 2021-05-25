Чешский голкипер Вацлик покинет «Севилью»
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Вратарь «Севильи» Томаш Вацлик подтвердил свой уход из «Севильи» по истечении контракта этим летом. Об этом сообщает Football-Espana.
По информации источника, Вацлик отклонил предложение клуба о продлении контракта, так как хочет получать больше игрового времени и быть основным вратарём. В настоящее время для тренера «Севильи» Хулена Лопетеги приоритетным является вариант с марокканским голкипером Яссином Буну.
В завершившемся чемпионате Испании 32-летний Вацлик провёл пять матчей, пропустив пять голов.
Напомним, Вацлик выступал за испанский клуб с 2018 года. Ранее он играл за швейцарский «Базель», а также чешские «Спарту», «Викторию Жижков» и «Витковице». В сборную Чехии вратарь призывается с 2012 года.
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