Чешский голкипер Вацлик покинет «Севилью»

Вратарь «Севильи» Томаш Вацлик подтвердил свой уход из «Севильи» по истечении контракта этим летом. Об этом сообщает Football-Espana.

По информации источника, Вацлик отклонил предложение клуба о продлении контракта, так как хочет получать больше игрового времени и быть основным вратарём. В настоящее время для тренера «Севильи» Хулена Лопетеги приоритетным является вариант с марокканским голкипером Яссином Буну.

В завершившемся чемпионате Испании 32-летний Вацлик провёл пять матчей, пропустив пять голов.

Напомним, Вацлик выступал за испанский клуб с 2018 года. Ранее он играл за швейцарский «Базель», а также чешские «Спарту», «Викторию Жижков» и «Витковице». В сборную Чехии вратарь призывается с 2012 года.