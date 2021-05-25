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Защитник «Шахтёра» Бондарь: сборная Украины – один из фаворитов Евро

Защитник «Шахтёра» Бондарь: сборная Украины – один из фаворитов Евро
Алексей Ласнов
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Защитник донецкого «Шахтёра» Валерий Бондарь заявил, что хочет попасть в сборную Украины, которую считает одним из фаворитов чемпионата Европы.

«Я хочу выигрывать Лигу Европы, Лигу чемпионов, чемпионаты Европы. С этой командой, которая у нас на данный момент, думаю, всё это возможно. Цели и мечты должны быть высокие, надо к ним стремиться, завоевывать это.

Очень хочется попасть в сборную Украины. Сейчас там собрались очень сильные ребята, очень сильная команда. Думаю, правильно все говорят, что Украина – один из фаворитов чемпионата Европы. Три лучших игрока? Коля Матвиенко – талантливый парень, и мышление у него одно из лучших на футбольном поле. Саша Зинченко, и Руслан Малиновский, наверное.

Не хочу сказать, что ребята из «Динамо» или других клубов чем-то хуже, но это чисто мой взгляд: ребята, которые прошли донецкую, «шахтёрскую» школу – они все очень талантливые", — сказал Бондарь в видео на YouTube-канале «Шахтёра».

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