Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов перенесёт операцию в Германии. Он не играет с марта

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов сообщил, что полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов отправился в Германию на операцию.



«Мы связывались с Бактиёром, в частности, говорили с ним за день до вылета в Германию на операцию. Он лично позвонил, сказал, что приняли решение об операции. Я поддержал его, сказал, чтобы не переживал — молодой возраст, организм окрепший, он должен перенести это стойко. Думаю, чем быстрее сделают операцию, тем быстрее пойдёт восстановление и дальнейшее возвращение в строй.



Сроки восстановления? Мы договорились, что после операции он выйдет со мной на связь, отправит сообщение, как всё прошло. Но пока вестей от него не было», — цитирует Байсуфинова Vesti.kz.



В последний раз Зайнутдинов выходил на поле 17 марта в матче с «Зенитом» (2:3). В конце месяца сообщалось, что он выбыл не меньше чем на две недели, однако по итогу игрок пропустил остаток сезона. Всего в завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 23-летний хавбек провёл 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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