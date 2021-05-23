«Австрия?» Зайнутдинов потроллил Ахметова, выложившего фото на фоне гор

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию на фоне гор. Его одноклубник Бактиёр Зайнутдинов иронично прокомментировал пост.
«Австрия?» — спросил Зайнутдинов, намекнув на сбор национальной команды в Инсбруке. «Брат, подъезжай. Покажу, где это. ФунчУзу покушаем», — ответил Ахметов.
Сборная России проводит тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. По итогам сбора, который продлится до 31 мая, будет сформирована окончательная заявка команды на турнир. Ахметов не попал в расширенный список национальной команды.
- 23 мая 2021
-
20:32
-
20:20
-
20:20
-
20:16
-
20:07
-
20:01
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:53
-
19:38
-
19:32
-
19:21
-
19:11
-
19:06
-
19:01
-
18:49
-
18:46
-
18:43
-
18:33
-
18:13
-
17:51
-
17:50
-
17:40
-
17:33
-
17:28
-
17:21
-
17:13
-
17:06
-
17:03
-
17:00
-
16:58
-
16:37
-
16:35
-
16:28