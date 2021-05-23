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«Австрия?» Зайнутдинов потроллил Ахметова, выложившего фото на фоне гор

«Австрия?» Зайнутдинов потроллил Ахметова, выложившего фото на фоне гор
Алексей Ласнов
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Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию на фоне гор. Его одноклубник Бактиёр Зайнутдинов иронично прокомментировал пост.

«Австрия?» — спросил Зайнутдинов, намекнув на сбор национальной команды в Инсбруке. «Брат, подъезжай. Покажу, где это. ФунчУзу покушаем», — ответил Ахметов.

Сборная России проводит тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. По итогам сбора, который продлится до 31 мая, будет сформирована окончательная заявка команды на турнир. Ахметов не попал в расширенный список национальной команды.

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