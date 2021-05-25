«Дагестан, ты попал в самое сердце». Ребров рассказал об отдыхе в горах

Голкипер «Спартака» Артём Ребров поделился впечатлениями от отдыха в Республике Дагестан.

«Уверен, может не так скоро, но мы бы рано или поздно оказались в Дагестане. Видимо, закрытие границ ускорило этот процесс, чему мы оказались безумно рады. Нет сомнений, совсем скоро это направление будет очень популярным. Хотя уже сейчас мы увидели много туристов из разных уголков России.



«Невероятно», «Ого», «Неужели это в России», «Разрыв сердца». Это только малая часть того, что приходит в голову, когда попадаешь в горы Дагестана. Маленькие деревни, каньоны, водопады, непонятно как оказавшиеся в горах древние поселения. Стада коров и овец, которые могут оказаться на какой-то скале или разгуливать вдоль оврагов и дорог. И воздух, которым просто невозможно надышаться.

Я могу сколько угодно пытаться описать увиденное нами за 4 дня, но это просто невозможно. Фото или видео не смогут передать всей красоты и адреналина, полученного от нахождения у края каньона или обрыва скалы. Нужно оказаться и увидеть всё своими глазами. Дагестан, спасибо за твою энергию и радужный, тёплый приём. Ты попал в самое сердце. До новых встреч», — написал Ребров на своей странице в «Инстаграме».