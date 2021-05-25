Бруну Фернандеш отреагировал на сравнения с Эриком Кантона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, как реагирует на сравнения с бывшим игроком «красных дьяволов» Эриком Кантона.
«Людям нравится сравнивать. Конечно, это нелегко, учитывая вклад Кантона. Он выиграл так много крупных титулов с клубом. Сравнения с ним — большая честь для меня, но я стараюсь быть собой. Приятно, что меня сравнивают с таким знаменитым игроком, это создаёт хорошее давление. Это означает, что мне с каждым днём нужно становиться лучше, работать усерднее.
Вообще я не обращаю большого внимания на то, что пишут в СМИ, но всегда приятно слышать о себе хорошие слова. Это всем нравится, не только футболистам. Когда ты сделал новую причёску, и дети говорят, что она лучше прежней, то слышать это приятно. В футболе то же самое», — цитирует Фернандеша Sky Sports.
В завершившемся розыгрыше АПЛ Фернандеш провёл 37 матчей, забил 18 голов и стал автором 12 результативных передач.
Гол Бруну Фернандеша в матче с «Астон Виллой»:
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