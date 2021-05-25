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Гаттузо обратился к болельщикам, игрокам и руководству «Наполи»

Гаттузо обратился к болельщикам, игрокам и руководству «Наполи»
Алексей Ласнов
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо попрощался с Неаполем и местными болельщиками.

«Тренировать «Наполи» было здорово. Эти напряжённые, но драгоценные для меня полтора года и этот опыт я буду долго носить в своём сердце. Я благодарю игроков, персонал клуба, всех сотрудников, президента клуба Де Лаурентиса, который дал мне возможность поработать в клубе.

Неаполь — великолепный город, где мне очень хорошо жилось со своей семьёй. Здесь необыкновенные болельщики, несмотря на то что пандемия держала нас вдалеке от уникальной атмосферы стадиона имени Диего Марадоны.

Но в день победы в Кубке Италии и во многие другие дни я чувствовал неповторимую привязанность неаполитанцев к своей команде. Любовь, на которую я вместе с игроками пытался ответить взаимностью, работая каждый день с максимальной самоотдачей и профессионализмом. Теперь наши пути расходятся, но я никогда не забуду это захватывающее время. Желаю успехов «Наполи» и Неаполю», — приводит слова Гаттузо пресс-служба «Наполи».

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