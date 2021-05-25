Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Тоттенхэм» после Евро-2020

«Тоттенхэм Хотспур» продолжает поиски нового главного тренера.



По информации Sky Sports, «шпоры» ведут переговоры с нынешним наставником сборной Бельгии Роберто Мартинесом. 47-летний испанский специалист рассказал друзьям, что хотел бы вернуться к работе с клубом после окончания чемпионата Европы — 2020, перенесённого на год из-за пандемии коронавируса.



По информации источника, «Тоттенхэм» также рассматривает варианты с приглашением бывшего тренера «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника или Грэма Поттера, который возглавляет «Брайтон энд Хоув Альбион».



Роберто Мартинес работает со сборной Бельгии с 2016 года. На чемпионате мира — 2018 в России бельгийцы завоевали бронзовые медали. До этого испанский специалист тренировал исключительно в АПЛ — он руководил «Эвертоном», «Уиганом» и «Суонси Сити».



19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. Временным наставником «шпор» стал Райан Мэйсон.

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