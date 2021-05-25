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Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге по версии болельщиков

Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге по версии болельщиков
Диана Валавичюте
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона-2020/2021 в немецкой Бундеслиге по версии болельщиков, сообщает пресс-служба «шмелей».

20-летний норвежский футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Германии сезона-2020/2021, забил 27 голов и отдал восемь результативных передач.

Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в 2020 году. Контракт норвежского форварда с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Дортмундская «Боруссия» набрала 64 очка и заняла третье место в турнирной таблице Бундеслиги по итогам минувшего сезона. Чемпионом Германии стала мюнхенская «Бавария» (78). В тройку лидеров соревнований также вошёл «РБ Лейпциг» (65).

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