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«Ты всегда в моём сердце». Доменико Кришито на русском языке поздравил «Зенит» с 96-летием

«Ты всегда в моём сердце». Доменико Кришито на русском языке поздравил «Зенит» с 96-летием
Диана Валавичюте
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Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», поздравил санкт-петербургский клуб с днём рождения.

«С днём ​​рождения! 96 лет… Спасибо за все хорошие времена, проведённые за мои семь лет в России. Ты всегда в моём сердце», — написал Кришито на русском языке на своей странице в «Инстаграме».

Кришито защищал цвета «Зенита» с 2011 по 2018 год. Он является рекордсменом среди всех итальянцев по количеству матчей (155) и голов (15) в чемпионатах России.

25 мая петербургский «Зенит» отмечает день рождения. Весной 1925 года были организованы футбольные команды физкультурного кружка Ленинградского металлического завода, с 1929 года ставшего носить имя Сталина. В феврале 1939 года ЛМЗ был передан в ведение Наркомата вооружений, при котором находилось ДСО «Зенит».

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