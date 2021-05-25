«Ты всегда в моём сердце». Доменико Кришито на русском языке поздравил «Зенит» с 96-летием

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», поздравил санкт-петербургский клуб с днём рождения.



«С днём ​​рождения! 96 лет… Спасибо за все хорошие времена, проведённые за мои семь лет в России. Ты всегда в моём сердце», — написал Кришито на русском языке на своей странице в «Инстаграме».



Кришито защищал цвета «Зенита» с 2011 по 2018 год. Он является рекордсменом среди всех итальянцев по количеству матчей (155) и голов (15) в чемпионатах России.

25 мая петербургский «Зенит» отмечает день рождения. Весной 1925 года были организованы футбольные команды физкультурного кружка Ленинградского металлического завода, с 1929 года ставшего носить имя Сталина. В феврале 1939 года ЛМЗ был передан в ведение Наркомата вооружений, при котором находилось ДСО «Зенит».