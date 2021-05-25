Артета, Бьельса, Клопп и Мойес — претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в мае
Поделиться
Объявлены имена претендентов на приз лучшему тренеру мая в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.
Так, за звание лучшего главного тренера месяца поборются:
- Микель Артета («Арсенал») — «канониры» одержали в 5 матчах 5 побед и до последнего боролись за попадание в Лигу конференций;
- Марсело Бьельса («Лидс Юнайтед») — «павлины» в мае сумели одержать 4 победы в 5 матчах (одно поражение от «Брайтона») и в итоге набрать 59 очков в своём первом сезоне после возвращения в АПЛ;
- Юрген Клопп («Ливерпуль») — мерсисайдцы смогли победить во всех пяти матчах в мае и отобраться в Лигу чемпионов на будущий сезон;
- Дэвид Мойес («Вест Хэм Юнайтед») — под его руководством «молотобойцы» финишировали шестыми (их лучшая позиция по итогам сезона начиная с 1999 года), и квалифицировались в Лигу Европы.
В голосовании участвуют болельщики и экспертная группа английской Премьер-лиги. Результаты будут объявлены на следующей неделе.
Новость по темеСтали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в мае
Комментарии
Рекомендуем вам
- 25 мая 2021
-
19:35
-
19:35
-
19:21
-
19:11
-
19:01
-
18:56
-
18:49
-
18:42
-
18:39
-
18:10
-
18:09
-
18:02
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:20
-
17:20
-
17:16
-
16:59
-
16:56
-
16:48
-
16:46
-
16:36
-
16:24
-
16:12
-
16:07
-
15:56
-
15:44
-
15:39
-
15:29
-
15:25
-
15:19
-
15:09
-
15:01
-
14:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам