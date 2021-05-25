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Артета, Бьельса, Клопп и Мойес — претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в мае

Артета, Бьельса, Клопп и Мойес — претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в мае
Никита Сербаков
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Объявлены имена претендентов на приз лучшему тренеру мая в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.

Так, за звание лучшего главного тренера месяца поборются:

  • Микель Артета («Арсенал») — «канониры» одержали в 5 матчах 5 побед и до последнего боролись за попадание в Лигу конференций;
  • Марсело Бьельса («Лидс Юнайтед») — «павлины» в мае сумели одержать 4 победы в 5 матчах (одно поражение от «Брайтона») и в итоге набрать 59 очков в своём первом сезоне после возвращения в АПЛ;
  • Юрген Клопп («Ливерпуль») — мерсисайдцы смогли победить во всех пяти матчах в мае и отобраться в Лигу чемпионов на будущий сезон;
  • Дэвид Мойес («Вест Хэм Юнайтед») — под его руководством «молотобойцы» финишировали шестыми (их лучшая позиция по итогам сезона начиная с 1999 года), и квалифицировались в Лигу Европы.

В голосовании участвуют болельщики и экспертная группа английской Премьер-лиги. Результаты будут объявлены на следующей неделе.

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