«Бавария» отказалась от подписания контракта с Вейналдумом
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Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум, чей контракт с «Ливерпулем» заканчивается через месяц, не перейдет в «Баварию».
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, руководство баварцев не устроили финансовые запросы 30-летнего полузащитника. Вейналдум просил у «Баварии» контракт на € 20 млн.
Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.
Ранее сообщалось, что голландец в скором времени заключит трёхлетний контракт с «Барселоной». В стане каталонцев его хочет видеть Рональд Куман, который тренировал Вейналдума в сборной Нидерландов.
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