Сульшер: оценить сезон «МЮ» можно только после матча с «Вильярреалом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Вильярреалом».



«Мы готовимся к этому матчу так же, как и обычно. Не собираемся добавлять давления на плечи футболистов, ведь если ты играешь за «Манчестер Юнайтед», то важен абсолютно каждый матч.



Каждый игрок, который выходит в финал, ждёт победы и испытывает давление. Мы планируем выиграть, рассчитываем на победу, но я уверен, что Унай Эмери со своими игроками чувствуют то же самое. Путь был долгим. В финале шансы всегда 50 на 50. Может случиться всё что угодно. Но я уверен, что мы готовы.



Вы сможете оценить сезон после завтрашнего матча. Мы вернёмся домой счастливыми, только если победим», — цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.



Финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 26 мая, в Гданьске (Польша). Начало встречи — в 22:00 мск.

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