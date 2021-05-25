Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сульшер: оценить сезон «МЮ» можно только после матча с «Вильярреалом»

Сульшер: оценить сезон «МЮ» можно только после матча с «Вильярреалом»
Никита Сербаков
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Вильярреалом».

«Мы готовимся к этому матчу так же, как и обычно. Не собираемся добавлять давления на плечи футболистов, ведь если ты играешь за «Манчестер Юнайтед», то важен абсолютно каждый матч.

Каждый игрок, который выходит в финал, ждёт победы и испытывает давление. Мы планируем выиграть, рассчитываем на победу, но я уверен, что Унай Эмери со своими игроками чувствуют то же самое. Путь был долгим. В финале шансы всегда 50 на 50. Может случиться всё что угодно. Но я уверен, что мы готовы.

Вы сможете оценить сезон после завтрашнего матча. Мы вернёмся домой счастливыми, только если победим», — цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 26 мая, в Гданьске (Польша). Начало встречи — в 22:00 мск.

Новость по теме
Сульшер рассказал о выборе состава на финал Лиги Европы
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021