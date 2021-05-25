Алексей Миранчук поделился впечатлениями от первого сезона в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о своём первом сезоне в итальянской команде.



«О первом сезоне в Италии можно долго и красноречиво говорить. Всё отлично, всё нравится. Выполнили задачу, попали в Лигу чемпионов. Очень счастливы и рады. Сейчас все мысли — только о сборной. Брат прилетал ко мне, был у меня. Так что хоть побыли вместе, увиделись», — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

25-летний Миранчук в минувшем сезоне провёл 25 матчей в Серии А, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.