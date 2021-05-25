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Салах назвал кульминационный момент сезона для «Ливерпуля»

Салах назвал кульминационный момент сезона для «Ливерпуля»
Никита Сербаков
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал итоги сезона-2020/2021.

«Думаю, в этом сезоне я играл нормально, но дело не во мне — дело в команде. Что касается нас как команды, то считаю, что если бы у нас были болельщики на стадионе, то наше положение, наша ситуация были бы намного лучше. Мы много страдали в этом сезоне, скучая по болельщикам. Я счастлив, что последний матч сезона мы провели с нашими болельщиками. Было здорово снова увидеть их на стадионе.

Кульминацией сезона стал гол Алисона в ворота «Вест Бромвича». Это было невероятно. Как я уже сказал, всё дело в команде и нашей реакции на этот гол… Это был момент, когда я почувствовал, что мы будем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Алисон забил решающий гол в матче, это был невероятный момент, и я был так счастлив за него. Это был действительно отличный удар головой, чего я и не ожидал. Невероятно. Он проделал отличную работу и принёс нам три очка», — приводит слова Салаха официальный сайт мерсисайдцев.

Видео гола Алисона Бекера в ворота «Вест Бромвич Альбион»

«Ливерпуль» в завершившемся сезоне АПЛ набрал 69 очков и занял третье место, позволяющее команде выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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