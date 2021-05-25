Люк Шоу: «МЮ» наслаждается выходом в финал Лиги Европы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о настроении в команде перед финалом Лиги Европы.
«Все спокойны и расслаблены. Наслаждаемся тем, что попали в финал. Тем более что финалов у нас не было давно. После великолепной победы над „Вулверхэмптоном“ мы изучали „Вильярреал“, однако, чтобы завершить сезон достойно, необходимо сфокусироваться на своей игре.
Не жду, что перед матчем с нами будет беседовать сэр Алекс Фергюсон. Мы являемся командой и должны мотивировать себя сами, должны делать то, что необходимо делать настоящей команде. Это легендарная личность, но мы должны сами найти вдохновение. Уверен, что Уле-Гуннар Сульшер нам завтра в этом тоже поможет.
Думаю, в этом сезоне в команде царит гораздо большая уверенность в свои силы. Мы стали крепче и завтра нас, конечно, ждёт шаг вперёд. Мы убеждены, что двигаемся в правильном направлении, и завтра мы продолжим это движение», — приводит слова Шоу официальный сайт УЕФА.
Финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 26 мая, в Гданьске (Польша). Начало встречи — в 22:00 мск.
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