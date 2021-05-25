Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес объявил о возобновлении игровой карьеры.
«Я наслаждаюсь жизнью только одним способом: через игру в футбол. Поэтому я решил вернуться. В эту пятнице сообщу, где именно», — написал Торрес на своей странице в «Инстаграме».
Во времена своей игровой карьеры Фернандо выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и японский «Саган Тосу». В июне 2019 года Торрес официально объявил о завершении карьеры футболиста.
В январе 2021 года Торрес начал тренерскую деятельность в дубле «Атлетико». Он занимал должность помощника главного тренера. Однако в феврале Фернандо вынужденно покинул свой пост. Испанец сообщил, что причина его ухода сугубо личная, она никак не связана со взаимоотношениями с руководством клуба.
- 25 мая 2021
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