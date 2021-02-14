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Фернандо Торрес покинул тренерскую должность в дубле «Атлетико»

Фернандо Торрес покинул тренерскую должность в дубле «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес покинул тренерскую должность во второй команде мадридского «Атлетико», информирует AS.

Торрес приступил к тренерской работе в дубле «матрасников» в середине января 2021 года. Он занимал должность помощника главного тренера. Однако на этой неделе Фернандо вынужденно покинул свой пост. 36-летний испанец сообщил, что причина его ухода сугубо личная, она никак не связана со взаимоотношениями с руководством клуба.

При этом не исключено, что уже в марте Торрес возобновит тренерскую работу.

Во времена своей игровой карьеры Фернандо выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и японский «Саган Тосу». В июне 2019 года Торрес официально объявил о завершении карьеры футболиста.

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