Генеральный консул России в Зальцбурге: уверен, сборная покажет лучшие качества на Евро

Генеральный консул России в Зальцбурге Сергей Магута поделился впечатлениями от посещения тренировки сборной России в Австрии.

«Счастлив побывать в расположении сборной. Помню визит в Нойштифт трёхлетней давности, когда команда готовилась здесь к чемпионату мира, а потом она очень успешно на нём выступила. Все игроки тренируются с полной отдачей, и я уверен, что на Евро они покажут свои лучшие качества и добьются высокого результата. Желаю сборной успеха. Будем болеть за команду на Евро», — приводит слова консула пресс-служба сборной России.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.