Отец Арсена Захаряна рассказал о состоянии футболиста

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна, рассказал о состоянии сына. Ранее хавбек заразился бактериальной ангиной и покинул расположение национальной команды.



«Арсен чувствует себя хорошо, идёт на поправку», — сказал Норайр Захарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.