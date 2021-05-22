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Черчесов высказался о болезни Захаряна

Черчесов высказался о болезни Захаряна
Андрей Панков
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном, который заразился бактериальной ангиной и не отправится с командой на сбор в Австрию.

«Захарян приболел. Посмотрим, сколько продлится. Нюансы всегда бывают. Будем надеяться, что быстро выздоровеет. Посмотрим. Постараемся выполнить запланированную работу, будем готовиться. Не было желания переносить сбор. Мы знаем, что нам это даёт: высота 1000 метров, хорошее питание, поля в идеальном состоянии, чуть вдали от родных близких. Бывает полезно. Завтра две тренировки. Посмотрим по состоянию игроков, оценим сегодняшнюю, доктора выдадут заключения. От этого будем исходить.

Меня здесь любят? Ну да. Наворотили мы тут дел», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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