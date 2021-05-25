УЕФА увеличит выплаты за участие в Лиге чемпионов

УЕФА планирует увеличить призовой фонд Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022.



По информации французского издания L’Equipe, общая сумма призовых составит € 2,032 млрд. Любая команда, попавшая в групповой этап турнира, получит € 15,64 млн, что на € 390 тыс. больше, чем в нынешнем сезоне.



Каждая победа на групповом этапе принесёт командам ещё по € 2,8 млн (на € 100 тыс. больше по сравнению с этим сезоном), а ничья пополнит бюджет клубов на € 930 тыс. (прирост на € 30 тыс. по сравнению с сезоном-2020/2021).



Выход в 1/8 финала ЛЧ принесёт € 9,6 млн (+100 тысяч евро), в четвертьфинал — € 10,6 млн (+100 тысяч евро), в полуфинал — € 12,5 млн (+500 тысяч евро), а в финал — € 15,5 млн (+500 тысяч евро). Победитель турнира получит € 20 млн — на € 1 млн больше, чем в нынешнем сезоне.



Кроме того, увеличатся выплаты за место в клубном рейтинге УЕФА (с € 585 до € 600,6 млн на все клубы) и выплаты за ценность ТВ-рынка каждой страны (market pool) — с € 292 до € 300,3 млн.



В следующем сезоне от России в Лиге чемпионов сыграет «Зенит» (чемпион России попадает сразу в групповой этап) и «Спартак» (третий квалификационный раунд ЛЧ).

Новость по теме Эксперты назвали шансы «Спартака» выйти в групповой этап Лиги чемпионов