УЕФА увеличит выплаты за участие в Лиге чемпионов

УЕФА планирует увеличить призовой фонд Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022.
По информации французского издания L’Equipe, общая сумма призовых составит € 2,032 млрд. Любая команда, попавшая в групповой этап турнира, получит € 15,64 млн, что на € 390 тыс. больше, чем в нынешнем сезоне.
Каждая победа на групповом этапе принесёт командам ещё по € 2,8 млн (на € 100 тыс. больше по сравнению с этим сезоном), а ничья пополнит бюджет клубов на € 930 тыс. (прирост на € 30 тыс. по сравнению с сезоном-2020/2021).
Выход в 1/8 финала ЛЧ принесёт € 9,6 млн (+100 тысяч евро), в четвертьфинал — € 10,6 млн (+100 тысяч евро), в полуфинал — € 12,5 млн (+500 тысяч евро), а в финал — € 15,5 млн (+500 тысяч евро). Победитель турнира получит € 20 млн — на € 1 млн больше, чем в нынешнем сезоне.
Кроме того, увеличатся выплаты за место в клубном рейтинге УЕФА (с € 585 до € 600,6 млн на все клубы) и выплаты за ценность ТВ-рынка каждой страны (market pool) — с € 292 до € 300,3 млн.
В следующем сезоне от России в Лиге чемпионов сыграет «Зенит» (чемпион России попадает сразу в групповой этап) и «Спартак» (третий квалификационный раунд ЛЧ).
- 25 мая 2021
-
22:44
-
22:32
-
22:27
-
22:14
-
22:06
-
21:45
-
21:42
-
21:41
-
21:36
-
21:34
-
21:17
-
21:15
-
21:08
-
20:56
-
20:36
-
20:33
-
20:27
-
20:18
-
20:15
-
20:09
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:41
-
19:35
-
19:35
-
19:21
-
19:11
-
19:01
-
18:56
-
18:49
-
18:42
-
18:39
-
18:10
-
18:09