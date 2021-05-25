Бензема — о вызове в сборную Францию: это стало событием, моего возвращения ждали многие

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о вызове в сборную Франции на чемпионат Европы — 2020 после длительного отсутствия в национальной команде.
«Прошлый вторник получился особенным. Когда находился у себя дома в Мадриде, на меня свалилась куча сообщений. Многие люди ждали, чтобы я вернулся в сборную. Мой вызов стал событием. Я прожил этот момент перед телевизором со своей семьёй, испытав чувство радости и гордости.
Мы лично встретились с Дешамом, это был не телефонный разговор. Пришли к выводу, что поступили правильно. Мы не виделись с 2015 года, когда меня последний раз вызывали, но я всегда хорошо ладил с ним. Мы говорили обо всём: о футболе, жизни, семье. Мы с Дешамом сказали друг другу всё, что должны были сказать ещё в 2015 году», — сказал Бензема в интервью L’Equipe.
Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России.
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