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Симеоне спел с дочками гимн «Атлетико» во время разговора с журналистами

Симеоне спел с дочками гимн «Атлетико» во время разговора с журналистами
Сергей Сорокин
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне спел с дочками гимн клуба во время разговора с журналистами. Это случилось после вручения кубка за победу в чемпионате Испании. Видео появилось в «твиттере» спортивного журналиста Александры Джонсон.

50-летний специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Действующий контракт Симеоне с мадридским клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022.

Мадридский «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опередив ближайшего преследователя, «Реал», на два очка.

«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз (1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013/2014, 2020/2021). Мадридский «Реал» выигрывал испанскую Примеру 34 раза.

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