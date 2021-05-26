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Соболев отреагировал на назначение Руя Витории на пост главного тренера «Спартака»

Соболев отреагировал на назначение Руя Витории на пост главного тренера «Спартака»
Андрей Панков
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Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев отреагировал на назначение Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

«Сказал спасибо Тедеско за сезон. При нём я попал в клуб, он меня очень хотел. Я прибавил в физике, очень интенсивные тренировки.

Витория? Видел, что его назначили. Пока сложно что-то сказать, я же в сборной. Этого тренера особо не знаю, только знаю, что в «Бенфике» работал», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021, уступив лишь «Зениту».

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