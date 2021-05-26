Соболев: устал уже от сравнений с Дзюбой. Он забил 20 голов за сезон, в этом Артём и лучше

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев заявил, что устал от сравнений с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.



«Я вообще не думаю о финальной заявке. Просто работаю, показываю себя. В соревновании с Дзюбой пытался отыграться, у нас всегда игры. Придумываем себе, чтобы было интереснее. Я кувыркался, Артём придумывает, что я этого не делал.



Устал уже от сравнений с Дзюбой. В чём он лучше? Он забил 20 голов за сезон, он лучший бомбардир. В этом он и лучше, устал слушать в чём я лучше, а в чём он. Это не моя работа сравнивать, пусть это сделают другие», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

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