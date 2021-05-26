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Источник: бывший тренер «Зенита» Спаллетти дал согласие возглавить «Наполи»

Источник: бывший тренер «Зенита» Спаллетти дал согласие возглавить «Наполи»
Сергей Сорокин
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Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти дал согласие возглавить «Наполи», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере». По информации источника, зарплата Спаллетти может составить € 3,5 млн в год. Стороны ведут активные переговоры.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис лично принял решение о назначении Спаллетти на пост наставника. Он сменит на этой должности Дженнаро Гаттузо, которому не удалось вывести команду в Лигу чемпионов. Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Наполи» после окончания сезона и ушел в «Фиорентину». Спаллетти ведёт переговоры с Де Лаурентисом о проблемных позициях, которые необходимо будет усилить в летнее трансферное окно.

Напомним, что последним местом работы итальянского тренера является миланский «Интер» (2017 – 2019).

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