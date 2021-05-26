Фабио Паратичи прокомментировал уход с поста спортивного директора «Ювентуса»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался о предстоящем уходе из клуба. В конце июня у него истекает контракт.



«Это были великолепные годы, наполненные прогрессом и эмоциями. «Ювентус» дал мне возможность заниматься своей работе в полной свободе и без каких-либо условий, в полном соответствии с моей ролью. В связи с этим хотел бы поблагодарить клуб, моих коллег, сотрудников, футболистов, тренеров, владельцев и в частности президента Андреа Аньелли. Заканчивается важная глава в моей жизни. Жду новых вызовов», — цитирует Паратичи пресс-служба «Ювентуса».



Паратичи пришёл в «Ювентус» в 2010 году после работы в «Сампдории». Пост спортивного директора занимал начиная с сезона-2011/2021. За время работы Фабио «бьянконери» девять раз подряд стали чемпионами Италии, завоевали пять Кубков и Суперкубков страны, а также дважды добрались до финала Лиги чемпионов.

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