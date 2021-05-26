Игрок «Тоттенхэма» Ламела лишён водительских прав на шесть месяцев
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Ламела лишён водительских прав на шесть месяцев, сообщает Evening Standard.
По информации источника, в прошлом году аргентинский футболист ехал на Land Rover в северном Лондоне со скоростью, на 8 миль в час превышавшую допустимый предел. За нарушение Ламела получил 15 штрафных баллов, что превышает установленный лимит в 12 баллов. Ламела не явился в суд, несмотря на письмо с просьбой посетить заседание, и судьи приняли решение лишить игрока водительских прав на полгода.
Ламела перешёл в «Тоттенхэм» из «Ромы» в 2013 году. В сезоне-2020/2021 аргентинский футболист принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги и забил один гол. С 2011 года Ламела вызывается в сборную Аргентины.
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