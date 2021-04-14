УЕФА планирует внести изменения в правило выездного гола

УЕФА планирует внести серьёзные изменения в правило выездного гола на следующий сезон, сообщает The Sun.
Напомним, согласно действующему регламенту, при равном счёте в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле. По информации источника, по новым правилам голы на выезде будут учитываться только в основное время обоих матчей. Если по итогам двух встреч будет назначено дополнительное время, команда, играющая в гостях, не будет иметь преимущество выездного гола.
Сообщается, что данное предложение уже поддержали ведущие клубы Европы. Голосование за внесение поправок в правила пройдёт на заседании комитета УЕФА по проведению соревнований, которое состоится 16 апреля. Отмечается, что предложение полностью отказаться от правила выездного гола было отвергнуто.
- 14 апреля 2021
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