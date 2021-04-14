УЕФА планирует внести изменения в правило выездного гола

УЕФА планирует внести серьёзные изменения в правило выездного гола на следующий сезон, сообщает The Sun.



Напомним, согласно действующему регламенту, при равном счёте в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле. По информации источника, по новым правилам голы на выезде будут учитываться только в основное время обоих матчей. Если по итогам двух встреч будет назначено дополнительное время, команда, играющая в гостях, не будет иметь преимущество выездного гола.



Сообщается, что данное предложение уже поддержали ведущие клубы Европы. Голосование за внесение поправок в правила пройдёт на заседании комитета УЕФА по проведению соревнований, которое состоится 16 апреля. Отмечается, что предложение полностью отказаться от правила выездного гола было отвергнуто.

УЕФА дисквалифицировал игрока «Славии» на 10 матчей за расистское поведение