Тедеско и Спалетти — фавориты на пост главного тренера «Наполи»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско и экс-наставник «Зенита» Лучано Спалетти — фавориты на должность в «Наполи», сообщает бразильский журналист Педро Алвейда в «Твиттере».

Сообщалось, что зарплата Спаллетти в «Наполи» может составить € 3,5 млн в год. Спаллетти ведёт переговоры с Аурелио Де Лаурентисом о проблемных позициях, которые необходимо будет усилить в летнее трансферное окно.

Напомним, Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Наполи» после окончания сезона и ушёл в «Фиорентину».

После матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» заканчивается 31 мая 2021 года.