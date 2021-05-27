Эдинсон Кавани стал самым возрастным игроком «МЮ», забившим в финале еврокубка

В финальном матче Лиги Европы УЕФА «Вильярреал» встречается с «Манчестер Юнайтед». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи „Вильярреал“ — «Манчестер Юнайтед».
На 55-й минуте встречи нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани сравнял счёт после навеса с углового. Таким образом, уругваец, которому на данный момент 34 года 101 день, стал самым возрастным футболистом английской команды, забивавшим в финале еврокубка. Кавани обошёл Тедди Шерингема, который забил гол в финале еврокубкового турнира в возрасте 33 лет 54 дней.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты — Николя Дано и Сирил Гренгор. Резервный рефери — Славко Винчич.
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