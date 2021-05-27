Унаи Эмери стал первым тренером в истории, который выиграл Лигу Европы 4 раза

Унаи Эмери стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть Лигу Европы четыре раза.

«Вильярреал» выиграл Лигу Европы в первом же сезоне под руководством Унаи Эмери. Специалист выиграл турнир в четвёртый раз, что является абсолютным рекордом среди тренеров, сообщается в «твиттере» Sky Sports Statto. Эмери трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом». На втором месте по этому показателю находится Джованни Трапаттони. По две победы в турнире и Жозе Моуринью, Диего Симеоне, Рафаэля Бенитеса, Хуанде Рамоса и Луиса Моловни.

Напомним, в матче финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 (11:10 в серии пенальти).