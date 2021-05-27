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Франсис Коклен: победа в Лиге Европы — грандиозное событие для «Вильярреала»

Франсис Коклен: победа в Лиге Европы — грандиозное событие для «Вильярреала»
Михаил Рождественский
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Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен прокомментировал победу в финальном матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 пен).

«Прекрасное чувство! Это был сложный матч. Мы знали, что будет очень тяжело против такой мощной команды, как «Манчестер Юнайтед». Попасть в Лигу чемпионов — это нечто особенное. Это также первый трофей для клуба, так что ощущения просто великолепные.

В конце концов победитель забирает всё. «Манчестер Юнайтед» давил, и нам пришлось попотеть, чтобы добиться результата. Серия пенальти — всегда лотерея. И мы очень рады, что выиграли её. Теперь постараемся хорошо отпраздновать, потому что это грандиозное событие для клуба и для всех нас», — приводит слова Коклена пресс-служба УЕФА.

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